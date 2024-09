‘Toevoeging aan regeerakkoord volgende week klaar’

De partijen MFK, KEM en onafhankelijk Statenlid Zita Jesus-Leito streven ernaar om volgende week het addendum op het regeerakkoord klaar te hebben. Door deze toevoeging kan de coalitie verder na het vertrek van de PNP uit de coalitie vorige maand. Jesus-Leito heeft tegen de Amigoe bevestigd dat in gesprekken de prioriteiten van de twee nieuwe partijen aan de MFK zijn doorgegeven. Dit wordt nu in een document verwerkt.

De coalitie van MFK en PNP kwam op 21 augustus ten val. Jesus-Leito en KEM hadden daarvoor al contact gehad met de MFK en er was al een akkoord bereikt over samenwerking. Zoals bekend mag Jesus-Leito in de nieuwe coalitie een minister aanleveren voor Economische Ontwikkeling en KEM voor het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.