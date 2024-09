Enquête naar HNO wijst geen politiek verantwoordelijke aan

Het parlement heeft gisteren verder vergaderd over parlementair onderzoek naar het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda. Het rapport heeft 700.000 gulden gekost en geeft veel aanvullende informatie. Maar het bevat geen conclusie over wie politiek verantwoordelijk is voor de veel hogere kosten. Volgens Statenlid Sheldry Osepa van de PNP laat het onderzoek volgens sommigen in het parlement dan ook te wensen over, omdat ze hopen op een strafrechterlijk onderzoek. Hij verwacht niet dat dat gaat gebeuren.

Osepa vroeg zich gisteren af of het parlement direct belang heeft bij het ondernemen van juridische stappen en het verzoeken van de rechtbank om een onderzoek te eisen. Desondanks zei Osepa dat hij voor de motie zal stemmen om het rapport naar het Openbaar Ministerie te sturen, ook al weet hij dat dit niet zal leiden tot een concreet strafrechtelijk onderzoek. Volgens de Statenvoorzitter is er geen basis om naar het OM te stappen met de conlcusies van het rapport.