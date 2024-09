Onrust breekt uit op cruiseschip na aanpassing route

De Extra meldt dat er aan boord van het cruiseschip Carnival korte tijd onrust is ontstaan nadat passagiers te horen kregen dat de geplande route volledig werd gewijzigd. Het schip zou onder andere Curaçao aandoen, maar vanwege technische problemen moest de route worden aangepast. Toen de passagiers dat ontdekten werden ze heel boos en brak er onvrede uit, vooral omdat de rederij al voor het vertrek op de hoogte was van de problemen, maar hen daar pas op het schip van op de hoogte stelde, zo is te zien op video’s op sociale media.

Als compensatie bood de rederij passagiers de mogelijkheid om hun reis volledig te annuleren en hun geld terug te krijgen, of een tegoedbon van vierhonderd dollar voor wie ervoor koos om de reis voort te zetten ondanks de nieuwe route. De nieuwe route vervangt de geplande stops op Aruba, Curaçao en Turks- en Caicoseilanden door Nassau, Princess Cays, Freeport en Half Moon Cay. Volgens Carnival was de routewijziging noodzakelijk vanwege motorproblemen, waardoor het schip niet op volle snelheid kon varen na vertrek uit Port Canaveral, Florida.