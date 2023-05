Docuserie over omstreden moordzaak

In een nieuwe tv-documentaireserie wordt de onschuld van de 27-jarige Vernond Rombley onderzocht. Sinds zijn 19e zit hij vast voor een brute roofmoord op Curaçao. Advocatenduo Geert-Jan en Carry Knoops hebben een herzieningsverzoek ingediend bij het Hof. Volgens hen blijkt uit nieuw onderzoek dat hij de schutter niet geweest kan zijn. De schutter zou een stuk kleiner zijn dan Rombley. De rechtbank gaat het nieuw aangedragen bewijs beoordelen. De zitting vindt later dit jaar plaats. De Zaak-Rombley is te zien op woensdag 10, 17 en 24 mei bij NPO3. Er is een extra uitzending over De zaak-Rombley op NPO Radio 1 op zaterdag 20 mei.

Stoer

Rombley’s familie beschrijft hem als een jongen die graag stoer deed, om indruk te maken op meisjes. Zijn ex-vriendin legt een verklaring af bij de politie, tegenover haar had hij in een app-gesprek verteld de Chinese supermarkteigenaar te hebben doodgeschoten. Die ‘bekennende’ appjes stuurde Rombley naar meerdere meisjes. ”Typisch Vernond’, zegt zijn beste vriend Sontje. ‘Hij wilde stoer doen en een gangster zijn.’ Ook zijn familie beschrijft hem als een jongen die vaker misplaatste grappen maakte. ‘Om zichzelf groter te maken.’ In de serie is te zien hoe Rombley na zijn verhuizing van Bonaire naar Curaçao afgleed en opging in een jongerencultuur waarin online gangstergedrag een manier is om aandacht van bepaalde meisjes te trekken.