Dog sanctuary wacht op wateraansluiting

De dog sanctuary is al een jaar klaar, maar biedt nog geen opvang aan honden. Reden is het ontbreken van een wateraansluiting. Bij de aanleg is een deepwell put gegraven. Deze stortte binnen enkele dagen in. Met de bemiddeling van het toeristenbureau wordt er een waterleiding aangelegd. De vergunning daarvoor is al goedgekeurd. Binnenkort moet het drinkwaterprobleem zijn opgelost, zodat de dierenbescherming weer honden kan plaatsen. De stichting is deze maand begonnen aan een grootschalige campagne om zwerfdieren te vangen. De beesten waarvan de kans groot is dat ze een baasje krijgen, worden opgevangen. De rest wordt op een humane manier afgemaakt. Volgens de dierenbescherming is dit de meest duurzame oplossing voor de zwerfdierenproblematiek.

