Klachten over hogere prijs aan de kassa

Het is ons allemaal wel eens overkomen. Op het schap staat een prijs aangegeven, maar als je bij de kassa komt, betaal je meer voor je aankoop. Volgens de stichting Consumentenbelangen moet de winkelier het artikel meegeven voor de prijs op het schap. Dat staat ook in de wet. Behalve als je als consument kunt weten dat de prijs echt fout is. De laatste tijd krijgt de stichting daarover veel meldingen binnen. Het advies van Consumentenbelangen is helder. De verkoper moet het product voor de prijs op het prijskaartje aan je verkopen. Mocht het toch niet baten, geef het dan door aan MEO.

Meer over consumentenbelangen kassa klachten prijskaart