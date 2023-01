Vruchtbaar JVO op Aruba

Vandaag is het Justitieel Vierpartijenoverleg afgerond. De conferentie vond plaats op Aruba. Volgens de Arubaanse minister van Justitie was de vergadering vruchtbaar. Er zijn belangrijke beslissingen genomen die de veiligheid van het koninkrijk vergroten. Ook op het gebied van de versterking van de rechtshandhavingsketen zijn belangrijke stappen gezet. Met name op het gebied van de samenwerking tussen de politie, het OM en de informatiediensten. Met de gezamenlijke inzet blijven de landen criminelen voor en wordt ervoor gezorgd dat criminaliteit niet loont.

De Justitieministers uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland komen ieder half jaar bij elkaar. De landen binnen het Koninkrijk werken intensief samen om criminaliteit te bestrijden.