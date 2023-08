Het douanepersoneel heeft vanmorgen het werk neergelegd. De ambtenaren hebben zich verzameld in het Abvo-gebouw in Brievengat. Volgens de vakbond STrAF is het personeel al geruime tijd ontevreden. Zo zijn er onduidelijkheden over hun rechtspositie en kampt de organisatie met een enorm personeelstekort. De werknemers willen dat de overheid actie onderneemt.