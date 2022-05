Drie Utrechters in nationale selectie Curaçao

Bondscoach Art Langeler heeft drie voetballers uit Utrecht opgeroepen voor de Nations Leaguewedstrijden tegen Honduras en Canada. Het gaat om Dylan Timber van Jong FC Utrecht, Bradley Martis van IJsselmeervogels en routinier Vurnon Anita uit Vleuten, die voor RKC speelt. Dit meldt RTV Utrecht. Voor Timber is het zijn debuut in de nationale selectie van Curaçao. Curaçao speelt op 4 juni thuis tegen Honduras. Drie dagen later volgt de uitwedstrijd tegen Canada. Dat zou een probleem kunnen zijn voor Bradley Martis, omdat IJsselmeervogels op 5 juni de laatste competitiewedstrijd speelt. Trainer Gert Peter de Gunst laat weten Martis van hem mag afreizen voor de interlands.

De selectie van Curaçao:

Eloy Room (Columbus Crew, Verenigde Staten), Tyrick Bodak (PSV), Jean-Marc Antersijn (geen club), Bradley Martis (IJsselmeervogels), Dylan Timber (FC Utrecht), Juriën Gaari (RKC Waalwijk), Michaël Maria (NAC Breda), Cuco Martina (Go Ahead Eagles), Roshon van Eijma (TOP Oss), Suently Alberto (Pandurii Targu Jiu, Roemenië), Elson Hooi (Al Tadamon SC, Koeweit), Juninho Bacuna (Birmingham City, Engeland), Kevin Felida (FC Den Bosch), Leandro Bacuna (Cardiff City, Wales), Roly Bonevacia (Al Tadamon SC, Koeweit), Vurnon Anita (RKC Waalwijk), Anthony van den Hurk (Helsingborgs IF, Zweden), Brandley Kuwas (Maccabi Tel Aviv, Israël), Gervane Kastaneer (PEC Zwolle), Jearl Margaritha (TOP Oss), Joshua Zimmerman (Almere City FC), Kenji Gorré (Boavista, Portugal), Rangelo Janga (Apollon Limassol, Cyprus).