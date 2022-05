Werkbezoek Van Huffelen in teken van ontmoetingen met inwoners

Alexandra van Huffelen is van maandag 23 mei tot vrijdag 27 mei op de CAS-landen. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties komt om inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te ontmoeten en te luisteren naar hun dromen en zorgen. Van Huffelen kiest er expliciet voor om niet alleen met bestuurders in gesprek te gaan. Volgens de bewindsvrouw is ze er voor het volk en niet andersom. Op Aruba spreekt de staatssecretaris onder anderen met verschillende mensen op de ‘Women Leadership Seminar’. Op Curaçao spendeert ze een gedeelte van haar reis met mensen uit het bedrijfsleven. En op Sint Maarten gaat zij onder andere in gesprek met Young Professionals over hun ambities. In februari bezocht de staatssecretaris ook al het Caribisch deel van het Koninkrijk.