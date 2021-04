Curaçao is vandaag precies drie weken in lockdown. De geldende maatregelen zoals de plachi di dia, de avondklok en de sluiting van niet-essentiële winkels laten eindelijk resultaat zien. Sinds begin deze week is er een daling te zien in het aantal coronabesmettingen en in de positivity rate. Daarnaast is het vaccinatietraject flink uitgebreid: meer dan 40.000 mensen zijn al gevaccineerd, ruim 65.000 hebben zich geregistreerd voor vaccinatie. De lockdown geldt nog zeker tot en met aanstaande vrijdag 16 april, voor die tijd zal in een persconferentie bekend worden gemaakt of de maatregelen worden gewijzigd.

Het Nederlandse kabinet presenteerde gisteren een stappenplan, waarbij het land, met veel slag om de arm, wil toewerken naar een samenleving zonder maatregelen in augustus.