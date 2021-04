Politie op zoek naar 16-jarig meisje

De politie is op zoek naar de 16-jarige Susette Perez Martines afkomstig uit Curaçao. Op zaterdag 30 januari rond 5 uur ‘s middags is het meisje ontsnapt uit het huis van haar ouders in Saliña. Ze is hierna niet teruggekeerd naar het huis van haar ouders of het JJIC, de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao, waar het meisje onder toezicht stond . Op dat moment had Susette als kapsel een wave met lange vlechten. Iedereen die meer weet over het meisje kan contact opnemen met de politie via het nummer 917 of anoniem via 108.