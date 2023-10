Bij de stranden Grote en Kleine Knip zijn drijflijnen geïnstalleerd. Met deze lijnen wordt de zwemzone afgeschermd van het open water. Dat meldt het ministerie van GMN. Het plan is om verschillende stranden te gaan upgraden. Hierna volgens Santa Cruz en Caracasbaai. Volgens premier Pisas, die verantwoordelijk is voor milieu en natuur, is de upgrading van de stranden een prioriteit.