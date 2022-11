Dronken marinier zwaait met geslachtsdeel bij collega’s

Een 28-jarige ex-marinier uit Arnhem raakte dit jaar zijn baan en zijn vriendin kwijt. De man was in de avond en nacht van 1 op 2 februari stomdronken op de marinebasis Parera. Hij viel twee vrouwelijke collega’s lastig door voor hun neus met zijn blote geslachtsdeel te zwaaien en aan te dringen op seks. Het ging zo ver dat zijn collega’s moesten ingrijpen. Een van de vrouwen liep een posttraumatische stressstoornis op en durft niet meer op oefening in het buitenland. Afgelopen maandag verscheen de ex-marinier voor de rechter. De officier van justitie eiste een werkstraf van 150 uur, plus betaling van 1500 euro smartengeld, dat een van de twee vrouwen vraagt. De militaire kamer van de rechtbank doet 12 december uitspraak.