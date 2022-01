Drugssmokkelaar op kitesurf aangehouden op Aruba

Op Aruba is een kitesurfer opgepakt met een rugzak vol met drugs. De man ten oosten van het eiland gespot toen hij aan land kwam en op de vlucht sloeg. Er werd een grote zoektocht ingezet door de kustwacht, politie en medewerkers van de nabijgelegen gevangenis. Daarbij werden ook een helikopter en politiehonden ingezet. De man is gevonden en gearresteerd. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam of hoe hij aan de drugs gekomen is.

