Drugvangst voor Zr.Ms. Groningen en Kustwacht

In een gezamenlijke actie op zee hebben het marineschip Zr.Ms. Groningen en de kustwacht afgelopen dinsdag een zeilboot met drugs onderschept. Dat is vandaag bekend gemaakt. Tijdens een uitgebreide controle op de boot is ongeveer 80 kilo cocaïne in drie balen aangetroffen. De enige opvarende van het

zeilvaartuig, een man met Britse nationaliteit is hierbij aangehouden. Zowel de drugs als de man zijn aan de politie overgedragen.

De Kustwacht en de Groningen blijven de kustlijnen van de eilanden intensief patrouilleren. Naast Zr.Ms Groningen patrouilleren ook militairen op het land die de eilanden bewaken. De Kustwacht doet een oproep aan alle burgers die op zee en langs de kustlijnen verdachte situaties waarnemen om het noodnummer 913 te bellen.