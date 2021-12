Ecuadoriaanse driemaster BAE Guayas in januari op Curaçao

Curaçao verwelkomt in januari de eerste driemaster BAE Guayas uit Ecuador. Het schip zal enkele dagen aanmeren in verband met het grote evenement Velas Latinoamérica Curaçao 2022 dat in juni moet gaan plaatsvinden. De BAE Guayas kan niet deelnemen, maar is half januari wel enkele dagen in de haven van Curaçao te zien. Het schip is momenteel op doorreis naar Brazilië waar Velas Latinoamérica 2022 begint. Het is de bedoeling om bezoeken aan het schip te laten plaatsvinden, maar dat is wel afhankelijk van de dan geldende restricties vanwege de coronapandemie. Het bezoek staat gepland van woensdag 12 tot vrijdag 14 januari.