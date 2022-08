De zestienjarige Jureldrick Ortela is vanmorgen omgekomen bij een verkeersongeval op Bándabou. Een automobilist botste tegen een nummerkantoor ter hoogte van Krakeel. Om onbekende redenen verloor hij de macht over het stuur. Het omgekomen slachtoffer zat achterin. Hij liep diverse hoofdwonden op. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.