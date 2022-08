Remko Bicentini terug als bondscoach

Remko Bicentini keert binnenkort terug als bondscoach van het Curaçaos elftal. Dat meldt de Vigilante. De voetbalbond heeft onlangs afscheid genomen van Art Langeler en Guus Hiddink. FFK moest daarom op zoek naar een opvolger. Er zijn gesprekken gevoerd met onder anderen voetbaltrainers en voormalige voetballers Dean Gorré en Aron Winter. De terugkeer van Bicentini is opvallend. In augustus 2020 werd hij als bondscoach van Curaçao verdreven door Guus Hiddink. In vier-en-een-half jaar haalde Bicentini als bondscoach de meeste successen. Onder zijn aanvoering is Curaçao Caribisch kampioen geworden.