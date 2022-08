JANDINO SLAAT EERSTE MUNT VOOR ZOMERCARNAVAL ROTTERDAM

Jandino Asporaat heeft zaterdag de eerste munt geslagen ter ere van de 35e editie van het Zomercarnaval Rotterdam. Dat gebeurde in het stadhuis van Rotterdam. De Curaçaose komiek vindt het prachtig dat het evenement een munt heeft gekregen. In totaal worden drie versies uitgebracht: een penning in een verzamelverpakking en een zilveren en gouden versie. Ze worden uitgegeven door de Koninklijke Munt, in samenwerking met Stichting Zomercarnaval Rotterdam en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Het Zomercarnaval Rotterdam vindt sinds 1984 plaats met onder meer de Straatparade. Het evenement maakt sinds 2016 deel uit van de Inventaris Immaterieel Erfgoed.

