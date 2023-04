Eerste aanhoudingen sinds zerotolerancebeleid Mambo

Twee mannen zijn afgelopen weekend aangehouden op de parkeerplaats van Mambo Beach. Het duo was in het bezit van drugs. Sinds zaterdag hanteert de populaire uitgaansgelegenheid een zerotolerancebeleid. Desondanks was het dit weekend meteen raak: een 35-jarige Amerikaan en een 29-jarige Duitser zijn door bewakers van Mambo aangehouden. De twee zijn overgedragen aan de politie. De mannen kregen van Mambo een toegangsverbod, wat betekent dat zij zich een jaar lang niet mogen laten zien bij de strandtenten.