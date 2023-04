Koninklijk Instituut van Ingenieurs op Curaçao

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs is nu ook op Curaçao actief. Tijdens bijeenkomsten kunnen ingenieurs van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden kennis en ervaring uitwisselen. Het bekende instituut in Nederland bestaat al ruim 175 jaar en telt zo’n 15.000 leden. De eerste afdeling in het Caribische gebied is in 2021 op Aruba opgericht. Deze is nu uitgebreid met de kring op Curaçao. Voor de leden worden er conferenties, webinars en excursies georganiseerd. Doel is het verhogen van de levensstandaard op de eilanden via duurzame technologieën. De eerste bijeenkomst is aanstaande donderdag 6 april om half acht ’s avonds bij de UoC.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website of door een mail te sturen naar het bestuur via: [email protected] of via onze accountmanager: [email protected]