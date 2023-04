Seru Papaya krijgt eigen ‘colorful steps’

De kleurrijke trap in Otrobanda is het meest gefotografeerde stukje Curaçao. Deze week krijgt de wijk Seru Papaya een eigen versie van de colorful steps. Kunstenaars Avantia Damberg en Alena Davidovich zijn deze week bezig met het verfraaien van de trap van Seru Papaya. Sinds 2019 kreeg Damberg het verzoek om de trap een metamorfose te geven. De wijk moet zo een boost krijgen, waaruit veel spin-offs kunnen rollen. Zo volgen jongeren uit de wijk verschillende workshops over kunst in de openbare ruimte en sociale media. Op die manier kunnen ze hun leefomgeving beter promoten.