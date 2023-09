Eerste nederlaag voor Curaçaos elftal in Nations League

Het nationaal elftal verloor gisteren de eerste Nations League wedstrijd. Trinidad & Tobago was met 1-0 te sterk voor het team van interim-bondscoach Dean Gorré. In de 87e minuut schoot debutant Nathaniel James de bal in het doel. De eerstvolgende partij is tegen Martinique, komende zondag 10 september. Deze begint om vier uur ‘s middags in het Pierre Aliker-stadion op Martinique.