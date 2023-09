OM Curaçao ziet toename kindersmokkel

Er worden steeds meer kinderen gesmokkeld tussen met name Venezuela en Curaçao, constateert het OM. En dat is strafbaar en gevaarlijk. Het OM waarschuwt ouders en voogden om zich niet in te laten met deze vorm van misdaad. De gesmokkelde kinderen zijn tussen de vier en 15 jaar en worden vaak op boten gezet waarmee ook drugs en vuurwapens worden vervoerd. De kleine boten kunnen gemakkelijk kapseizen. Het OM vraagt mensen om dat soort gevallen te melden bij de politie.