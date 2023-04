Eerste spadesteek The Pyrmont hotel

De ontwikkelingen bij The Pyrmont hotel in de Penstraat zijn in volle gang. Volgende week dinsdag gaat de eerste spade de grond in. Deze groundbreaking ceremonie wordt groots gevierd. Het hotel krijgt 300 luxe hotelkamers waaronder 26 suites en maar liefst vijf verschillende restaurants. De nieuwbouw komt tussen twee monumentale panden, ”Cerro Bonito” aan de Pietermaaiweg en ”Kas di Pueblo” aan de Penstraat. Beide historische gebouwen worden gerestaureerd en ingelijfd bij het hotel. Het resort opent in de eerste helft van 2025 onder de vlag van Autograph Collection Hotels. Dat is het luxe hotelmerk van Marriott.