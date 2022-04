Eerste vlucht onbemande MQ-9 Reaper

De Koninklijke Luchtmacht heeft gisteren haar eerste vlucht met de MQ-9 Reaper succesvol uitgevoerd. De trainingsvlucht vertrok vanuit vliegveld Hato. De onbemande Reaper wordt bestuurd door piloten vanuit een cockpit op de grond. De luchtmacht gaat vooral oefenen en trainen om bekend te worden met het nieuwe toestel dat vanuit de lucht informatie kan verzamelen. Te zijner tijd zal het vliegtuig ook ingezet kunnen worden bij de ondersteuning van civiele autoriteiten of voor opsporing en toezicht. Daarbij wordt deels samengewerkt met de Verenigde Staten, zoals bij counterdrugsoperaties. Het vliegtuig dient voor verkenning en is ongewapend. Als de trainingen voorspoedig verlopen, zal de MQ-9 Reaper ook elders in de wereld ingezet kunnen worden.

