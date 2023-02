Het rapport van de doorlichting van het onderwijs is klaar. Minister Van Heydoorn heeft het rapport ontvangen van de Onderwijsinspectie. De nulmeting is in het kader van het ‘Landenpakket’ uitgevoerd in samenwerking met Nederland. De minister reageert pas inhoudelijk op de bevindingen na intern overleg. In de conceptversie werd

geconcludeerd dat het onderwijs op Curaçao tekortschiet wat betreft de basisvoorwaarden, wat invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs.