TV-serie Brugklas krijgt Curaçaose spin-off

De Nederlandse tv-serie Brugklas krijgt een Curaçaose spin-off. De langlopende serie laat al elf seizoenen lang een groot publiek meeleven met alle gebeurtenissen van een groep leerlingen in hun eerste jaar op de middelbare school. In ‘Bon Dia Brugklas!’ wordt Romy gevolgd, die naar Curaçao verhuist. De serie wil laten zien hoe het is om je leven opnieuw op te bouwen aan de andere kant van de wereld en hoe het is om je plek te vinden in een compleet nieuwe brugklas. De eerste aflevering wordt op 3 april uitgezonden op NPO Zapp.