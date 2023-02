Expositie George Maduro in Leidschendam

Oorlogsheld George Maduro heeft een eigen tentoonstelling in Leidschendam. Vandaag werd de expositie in Buitengoed Dorrepaal officieel geopend door gouverneur George-Wout en de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Het landgoed en de acties van Maduro speelden een cruciale rol in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog. Op 10 mei 1940 veroverde Maduro met zijn peloton het door de Duitsers bezette landgoed. Daardoor kregen de toenmalige regering en de Koninklijke familie de tijd om te vluchten naar Engeland. De expositie is gewijd aan het leven van Maduro en zijn heldhaftige acties, en is tot en met 10 mei voor iedereen te bezoeken.