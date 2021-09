Electorale Raad nog niet volgens wet ingericht

De Electorale Raad die sinds een maand in haar huidige vorm bestaat is nog niet ingericht zoals opgenomen in de wet. Dat zei huidig raadsvoorzitter Raymond ‘Pacheco’ Römer in het parlement. De raad beschikt nog niet over een secretariaat en ook het reglement van orde is nog niet vastgesteld. De Raad kampt daarnaast met geldtekort die niet door het ministerie van BPD wordt uitbetaald. Volgende maand verlaat de Electorale Raad het kantoor in het WTC. De huur kan niet meer worden betaald, volgens Römer.