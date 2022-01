De prijzen voor energie gaan omhoog. De tarieven van diesel, benzine, stroom en water veranderen per 1 februari. In december werd nog een daling aangekondigd. Dat kwam door een daling in de internationale prijzen voor olie en geraffineerde brandstoffen. Maar die kosten stijgen nu weer. Benzine stijgt volgende week met 2 cent naar 2,31 gulden per liter. Diesel wordt 5 cent duurder en gaat 1,76 gulden kosten per liter.

Meer over benzine diesel duurder energieprijzen stroom water