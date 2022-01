Curaçaose atleet Liemarvin Bonevacia is in Rotterdam uitgeroepen tot sportman van het jaar 2021. Liemarvin is de eerste Nederlander ooit die in de Olympische finale van de 400 meter stond. Samen met de estafetteploeg won hij ook zilver op de Olympische Spelen. Bonevacia is lid van Rotterdam Atletiek. Dat team werd ook uitgeroepen tot sportploeg van het jaar.