Eretitel voor oud-premiers

Het kabinet-Pisas is van plan drie nieuwe ministers van staat te benoemen. Dat meldt de Amigoe. Op dit moment is Jaime Saleh de enige persoon met deze eretitel. Saleh is oud-hofpresident en voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen. Het is de bedoeling dat oud-premiers Maria Liberia-Peters, Emily de Jongh-Elhage en Don Martina ook worden benoemd tot minister van staat. Deze titel wordt voornamelijk gegeven aan politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers en oud-ministers. Een minister van staat kan het kabinet adviseren bij ingewikkelde staatkundige vraagstukken, moeizame kabinetsformaties of bij staatsrechtelijke kwesties.