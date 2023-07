Vijfde arrestatie in de haven

Een vijfde verdachte is vandaag aangehouden voor de smokkel van drugs via zeecontainers. De arrestatie gebeurde in opdracht van het Openbaar Ministerie. De 37-jarige man zou grote hoeveelheden cocaïne via de Curaçaose haven naar Europa hebben gesmokkeld. Aansluitend op de aanhouding zijn twee woningen doorzocht. De verdachte zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek. In deze zaak zijn al eerder aanhoudingen verricht, waaronder drie havenbeveiligers en een dockmaster. Deze mannen zitten nog in detentie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Beeld: Direct Media

