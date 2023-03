Een 22-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag doodgeschoten. Het gaat om Niven Clemens Patrick van Thijs. Hij werkte tot voor kort als politieagent op Sint Maarten. Het schietincident gebeurde bij de rotonde van Palu Blanku. Het slachtoffer is in het bovenlijf geraakt. Toedracht van de schietpartij is nog onbekend. Het voertuig van het slachtoffer is in beslag genomen, evenals een vuurwapen en enkele hulzen.