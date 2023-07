Extra controle illegale vakantieverhuur

De controle op illegale vakantieverhuur wordt geïntensiveerd. De belastingdienst is versterkt met twee personen die zich uitsluitend richten op vakantieverhuur die niet bekend is bij de fiscus. Deze zogenoemde invorderaars worden betaald door het toeristenbureau CTB. Dat is niet de enige actie van de belastingdienst om de opbrengsten uit vakantieverhuur te verhogen. Personen met meerdere panden die daarover geen aangifte hebben gedaan krijgen de kans om dit alsnog te doen. Daarover hoeven zij geen boete te betalen.

