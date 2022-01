Ezel-uitspraak Pisas zorgt voor ophef

“Als je een ezel genoeg aandacht heeft, denkt hij vanzelf dat ‘ie een paard is”. Die quote plaatste premier Pisas gisteren op zijn Facebook pagina, naar aanleiding van verschillende beledigingen aan zijn adres. De opmerking zorgde voor hilariteit op het sociale medium, maar riep bij veel mensen ook de vraag op of de premier zich niet teveel had laten kennen. Volgens Pisas horen gezegden bij onze cultuur, en moet de ophef niet zijn om zijn bericht maar om de bedreigingen en verwensingen aan zijn adres.