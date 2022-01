Statenbedat over getinte autoruiten

De wet over het toestaan van getinte autoruiten staat ter discussie. Volgens de wet moeten de autoruiten 70% licht doorlaten. De MFK-fractie wil dat verlagen naar 35%. Het argument hiervoor luidt dat de verduisterende folie om gezondheidsredenen wordt geplaatst. Het huidige argument is dat donkere ramen het moeilijker maken voor de politie om te handhaven. De zicht in de auto en met de bestuurder wordt bemoeilijkt. De afgelopen dagen zijn veel mensen bekeurd voor het rijden met zonwerende folie. Een aantal daarvan wil dit aanvechten. De Staten debatteert in februari over de kwestie.