Facelift voor Santa Rosa de Lima College

De werknemers van belastingorganisatie BAB hebben de afgelopen dagen hun handen uit de mouwen gestoken. Het Santa Rosa de Lima College heeft een facelift gekregen. De belastingambtenaren hebben kleine reparaties uitgevoerd, het terrein schoongemaakt en zowel buiten als binnen geverfd. Dat gebeurde in het kader van de spelshow ‘BO FAKTURA …Pidi’é…’. Iedere maand krijgt een instelling in een wijk hulp van BAB. Dit keer viel de keuze op de school in de Oranjestraat. Het hoofd van de school is blij met het gebaar. Door geldgebrek werd de verfbeurt steeds uitgesteld. Door de vrijwilligersactie beginnen de docenten en leerlingen het nieuwe schooljaar in een opgeknapt gebouw.