Zaak rond moord op werkgever opnieuw uitgesteld

De strafzaak tegen de man die zijn baas in februari heeft vermoord is gisteren weer uitgesteld. De onderzoeken zijn nog niet afgerond. De verdachte schoot op 7 februari de eigenaar van een bandenservice aan de Cas Coraweg dood. De schutter belde zelf de politie, nadat hij schoten had gelost. Het slachtoffer had meerdere schotwonden in zijn bovenlichaam. Volgens verschillende media zou de eigenaar van de bandenservice geld schuldig zijn aan de dader. De moordzaak wordt nu in september voor de rechter behandeld.