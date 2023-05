Fataal verkeersongeval op Helmin Magno Wiels Boulevard

Afgelopen nacht vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de Helmin Magno Wiels Boulevard. Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de bestuurder richting Parasasa reed. In de bocht verloor hij de macht over het stuur en botste tegen een palmboom. Door de harde klap viel de palmboom om. Het voertuig reed vervolgens tegen een andere palmboom aan en kwam tot stilstand. Het ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer betekenen. De identiteit van de omgekomen automobilist is nog niet door de politie vrijgegeven. Foto Extra