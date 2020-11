Federashon Otrobanda bezorgd over slechte staat gebouwen

Het bestuur van Federashon Otrobanda is bezorgd over de slechte staat van de gebouwen in Otrobanda. Die zorgen voor een onveilige situatie voor bezoekers en bewoners van de wijk. Het bestuur zegt vandaag in een persbericht dat het probleem al lange tijd nijpend is, maar dat het niet wordt opgepakt. Als gevolg van de aanhoudende regenval stortte gisteren een huis in de Surinamesteeg in. Federashon Otrobanda zegt dat eigenaren hun verantwoordelijkheid moeten nemen en gebouwen die in slechte staat zijn, moeten opknappen. Volgens de organisatie gaat het in totaal om vijf panden die in zo ‘n slechte staat zijn, dat ze per direct een gevaar vormen en zelfs levens kunnen kosten.

Het bestuur van Federashon Otrobanda doet een oproep aan politie, brandweer en het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling om nu op korte termijn noodmaatregelen te nemen. Onder meer door het plaatsen van dranghekken, het ‘stutten’ van gebouwen, het plaatsen van waarschuwingsborden en het maken van een inventaris van gebouwen die op korte termijn kunnen instorten. Op de langere termijn moeten eigenaren worden gedwongen hun verantwoordelijkheid te nemen, zo stelt de stichting.