Kunstenares Ariadne Faries overleden

De Curaçaose kunstenares Ariadne Faries is gisteren overleden. Ze is in 1968 op Curaçao geboren en is altijd verbonden gebleven met het eiland. Ze studeerde grafisch ontwerp in Costa Rica en had later exposities in Nederland, Amerika, het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Faries was schilder, illustrator en grafisch ontwerper. Collega’s noemen haar een bijzondere kunstenares die altijd heel uitgesproken was in haar werk. In de Curaçaose kunstwereld is volgens Amigoe geschokt gereageerd op haar overlijden.