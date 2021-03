File in aanvragen Statenvergadering

De oppositie heeft zoveel aanvragen ingediend voor openbare vergaderingen dat er een enorme wachtlijst is ontstaan. Volgens Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta is het systeem volledig vastgelopen. Van benadeling van partijen, waar de bepaalde oppositieleden van spreken, is volgens haar absoluut geen sprake. Haar voorganger William Millerson zou meerder keren alle fracties hebben verzocht de wachtlijst door te nemen om irrelevante aanvragen in te trekken, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Voor een efficiënter verloop van de vergaderingen stelt de Pauletta een verkorting van de spreektijd en de mogelijkheid voor interruptie en de invoering van een vragenuurtje voor.