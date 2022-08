Curaçao won gisteren met 2-1 van Mexico in de Little League World Series. Ze kwamen knap terug van een 1-0 achterstand. Grote man aan Curaçaose zijde was de pitcher, Jay-Dlynn Wiel. Curaçao speelt morgen om 12.30 uur in de finale van de international league tegen Taiwan. Winnen we die wedstrijd ook, dan staan we zondag in overall finale tegen het beste team uit de VS.