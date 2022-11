Froukje de Both ambassadeur Kitten Rescue

Kitten Rescue Curaçao heeft er een nieuwe ambassadeur bij. De Nederlandse TV-persoonlijkheid Froukje de Both gaat zich inzetten voor de kattenstichting op Curaçao. De presentatrice van ‘Eigen Huis en Tuin Lekker Leven’ zal haar netwerk aanspreken om de bekendheid van de stichting in Nederland te vergroten. Doel is het kattenleed op het eiland te verminderen. Samen met de bekende dierenarts Piet Hellemans treedt ze op als vertegenwoordiger van Kitten Rescue Curaçao. De stichting is sinds 2014 actief met sterilisatieacties en tijdelijke opvang van katten. Ook runt de stichting een kattenvoedselbank en helpt ze minderbedeelden bij het betalen van een dierenartsrekening.