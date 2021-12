Fundashon prevenshon heeft dit jaar de MCB Prijs gekregen. De stichting verzorgt gratis screenings waardoor kanker in een vroeg stadium ontdekt en behandeld kan worden. De stichting is opgericht door oncoloog Bob Pinedo. Maduro en Curiel’s bank reikt de prijs al 25 jaar uit aan een persoon of organisatie die een positieve impact heeft gehad op de samenleving.