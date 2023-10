Morgen is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien op Curaçao. De laatste keer dat dit fenomeen voorkwam op het eiland was op 21 augustus 2017. Officieel begint het natuurwonder om 12.47 uur. Dat is het moment waarop de rand van de maan, de rand van de zon lijkt aan te raken, en de maan vanaf dan voor de zon langs gaat en hierdoor een steeds groter deel van de zon verduistert. Belangrijk is om niet met het blote oog rechtstreeks in de zon te kijken, maar om een eclipsbril op te zetten. Dit voorkomt permanente oogschade. Pas om half 3 ‘s middags bereikt de zonsverduistering het hoogtepunt en is de zon voor 61 procent bedekt door de maan.