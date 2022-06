Geen drones tijdens Velas Latinoamericas

Tijdens het tallship evenement Velas Latinoamericas mogen er geen drones in het gebied tussen Punda en Otrobanda de lucht ingaan. Tot en met zondag is de Sint Annabaai de thuishaven van diverse vlaggenschepen. Er is een uitgebreid programma dat gratis toegankelijk is voor het publiek. De autoriteiten willen de veiligheid van bezoekers kunnen garanderen en willen daarom tussen 5 uur ‘s ochtends en 7 uur ‘s avonds geen drones in de lucht zien. Drones kunnen namelijk uit de lucht vallen en op mensen vallen. Daarnaast geeft de Kustwacht demonstraties met helikopters. Als een drone een helikopter raakt, kan dit een ernstig ongeluk veroorzaken. Foto: Gail Johnson